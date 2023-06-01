民進黨前黨工發文控訴被民進黨長期合作的導演性騷擾，卻遭時任婦女部主任、現黨副祕書長許嘉恬冷處理，事件引發外界熱議，也讓女星謝麗金想起曾有類似經驗，她剛出道時到一間攝影棚拍照，中途去上廁所，卻發現有人拿著照相機對著自己，嚇得她衝出廁所喊有色狼，沒想到當時的經紀人和攝影棚老闆都要她息事寧人，謝麗金說：「沒有人幫我...然後就息事寧人了」。

謝麗金今（1日）在臉書感嘆，女生被性騷擾的事件真的層出不窮，她提到剛出道時，到昆明街的一間攝影棚拍照，去上廁所時卻發現有怪聲音，「我警覺了起來，先按兵不動認真聽隔壁的聲音，沈默中默默的看到上面有一個照相機跟一個人頭對著我」，嚇得她衝出去喊有色狼。

沒想到色狼敲了10分鐘都不出來，最後他出來了，反而說：「是妳偷看我上廁所好嗎！」事後發現原來對方是攝影棚的攝影師，謝麗金當時的經紀人跟她說：「好啦好啦！沒事啦！反正沒拍到！妳不要害人家沒工作」，攝影棚老闆也勸她：「他有老婆小孩要養、放他一馬吧！」

謝麗金當下被一群人說服要息事寧人，「沒有人幫我...然後就息事寧人了」，她非常生氣，心中萌生一個想法：「千萬不要姑息此類的人物！要勇敢對抗、要說出來、要讓這種可惡的事消失！」