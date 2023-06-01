知名直播主連千毅2019年在高雄爆出「直播主之亂」，最高法院25日駁回上訴，以組織犯罪等罪判囚7年，另易科罰金部分判刑1年，全案定讞，裁定今（1日）下午2點要至新北地檢署報到發監執行。而他稍早也乘坐勞斯萊斯，在10多名親友陪同下抵達地檢署外，準備報到入監服刑。

連千毅4年前在高雄市掀起「直播主之亂」，一審被依組織犯罪、槍砲等罪判7年，二審高等法院高雄分院去年10月維持原判，最高法院25日駁回連千毅的上訴定讞，並通知檢方啟動防逃。

連千毅向雄檢申請因住在新北、改至新北地檢署發監執行後，又聲稱自己得肺炎要求延後入監，檢方不准，裁定6月1日下午2點需到新北地檢署報到發監。

連千毅今日中午12時30分許，頂著剃掉的新髮型，身穿白色吊嘎和黑色短褲，腳下則是經典的藍白拖鞋現身地檢署，面對媒體詢問穿著打扮，他也表示「既然要進來執行了，就簡單處理」。

他也透露，自己都已經調適好心情，家人的部分也已交代好了，「進去練練身體、多念點書，早點進去早點出來」，最後他也雙手合十祝福大家「身體健康、心想事成」。