距離2024總統大選剩下約7個月的時間，前立委沈富雄上（5）月9日先和資深媒體人黃暐瀚對賭，如果民眾黨主席柯文哲選上，就把一棟房子給對方，沈今（1）日上午又發下豪語，「柯文哲當選的話，我頭都可以斷」。

沈富雄今在廣播節目《POP撞新聞》休息時間表示，柯文哲說支持蓋金廈大橋，「這怎麼會有票？」他還跟黃暐瀚提到，「現在聽眾一口咬定房子要過戶給你，房子過戶是柯文哲當選，但柯文哲當選，我頭都可以斷。」

對於柯文哲在40歲以下民眾有高支持率，沈富雄認為，年輕人跑到柯文哲那邊是一種無奈、悲哀，不然柯做了8年台北市長，「台北市的年輕人有比較容易買到房子嗎？他們的收入有比較好嗎？他們的境遇、他們對未來的期待有比較亮麗嗎？這只是無可奈何之下，一廂情願的浪漫情懷。」

另對於國民黨總統參選人、新北市長侯友宜，沈富雄也呼籲，台灣未來政策都跟年輕人有關，大原則、戰略上要做到三件事，一是步調快、二是出手要狠、三是狠的內容要辣，但也不要太快提出完整政策，因為太早丟出來，還有7個月的時間，題目跟內容都會老。