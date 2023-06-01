中央拍板明年軍公教調薪4％，苗栗縣長鍾東錦1日表示，調薪4％是樁中央美意，但對地方政府來說是種負擔，苗縣每年創稅好幾百億，但統籌分配款卻少得誇張，比例相差甚遠，希望統籌分配款能多給一點。

鍾東錦表示，調薪4％對公務員而言可能沒有明顯實質幫助，但薪資成長對大家是一大鼓勵，不過中央總是喊調薪，「嘴巴動動」就要地方政府買單，尤其對非六都、財政困難的苗栗而言，是不小負擔。

鍾東錦也舉例，苗栗縣2006年到2021年，共創造4877億元稅收，其中，國稅創稅也有3550億元，但中央給予的統籌分配款加一般補助款，卻只分配到1721億元，短差至少1829億，這樣比例對苗栗非常不公，希望中央先調升統籌分配款。

根據縣府主計處推估，明年軍公教調薪4％，約需要再增加4億多的人事支出費用。主計處指出，上回調薪中央有給予特別統籌分配款補助，目前尚未收到正式公文，後續會再根據中央來估算支持金額。