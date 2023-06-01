信義房屋機捷敦富店葉豐任新人時期替屋主江先生售屋，當時，雖然有幾家仲介業者同時銷售這個物件，信義房屋全直營優勢卻發揮了最大功效，帶看量最多、業務同仁對於帶看後屋況的維護也最用心。銷售過程中，葉豐任得知江先生是要將自住的房子大換小，替家人籌措長照費用，更加全力以赴，最後也順利完成「大換小」任務。

葉豐任認識江先生時，還是年資未滿1年的房仲新人，「那時候很多專業知識，真的都還不成熟！」葉豐任不好意思地說。但因為誠懇、態度好，遇到房屋相關問題，當下也能立即找出答案，幫江先生解除心中疑惑，江先生決定，除了其他仲介業者，也給信義房屋葉豐任一個服務的機會。

為了不負客戶的信任，葉豐任卯足全勁替江先生銷售，並幫忙拍攝更能凸顯物件優勢的照片，加強向買方推薦、說明。此舉感動到了江先生，娓娓道來原來售屋是為了籌措照顧家人的費用，因此格外希望趕緊找到適合的買方。得知此事後，葉豐任加倍努力，最後也皇天不負苦心人，順利為江先生找到合適的買方，並於短時間內買到新房子，完成大屋換小屋。

「客戶說他很感謝我，其實我更要感謝他！」葉豐任說，自己當時仍是新人，對於一買一賣所需申報、繳納的稅費，以及履保專戶的異動出款等，都不是很熟悉，多虧了當時店長、學長姐的協助，讓他能順利提供客戶最專業的解說，可以說是一件「集眾人之力」才能成交的案子。

而江先生有感於信義房屋全直營的優勢，以及同仁的服務力、業務力，後續一年間，先介紹兩位女兒透過葉豐任購屋，加上後來陸陸續續介紹親友，至少轉介7組親友找葉豐任買賣房屋。

信義房屋創立以來，率業界之先推出許多保障客戶的制度，例如不動產說明書，以及「四大保障、兩大安心」等，且因全台直營，透過各地分店買賣屋的民眾全部都適用。葉豐任就說，每當遇到沒有買賣屋經驗的客戶，或是有特殊需求必須買賣的客戶，在信義房屋一步步帶領下，終於能完成人生大事，「被信任的感覺，就是這份工作最大的成就感！」