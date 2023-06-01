民進黨內爆出合作拍影片的導演「輝哥」涉嫌性騷擾黨內年輕黨工，引發社會各界議論。對此國民黨台北市議員徐巧芯1日再度爆料，民進黨中央不僅在2021年支出了16.2萬給「輝哥」的公司，就連公部門陸委會也給了「輝哥」的公司48.5萬的標案，2022年台北市長選戰中，他也參加了陳時中競選期間的活動力挺。徐巧芯質疑，是不是因為導演關係好，所以才讓黨部主管要息事寧人？
徐巧芯揭露，該名導演「輝哥」所屬的札西德列廣告公司，於2016年期間就曾接過陸委會的「政府整體兩岸政策及關係發展」的短片製作標案，2021年也支出了16.2萬給「輝哥」的公司，2022年台北市長選戰中，他也參加了陳時中競選期間的活動力挺。
徐巧芯更公布多張照片，直指「輝哥」跟行政院前院長蘇貞昌、民進黨立委余天以及林靜儀等人都相當友好，「是不是因為導演關係好，跟綠營高層熟識，所以黨部主管才息事寧人？」徐巧芯說，是不是因為導演跟民進黨高層關係好，所以才把事情拖到受害者必須在臉書上陳述這段痛苦的內容，才願意處理？
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