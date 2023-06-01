民進黨前黨工揭發自己曾遭攝影團隊導演性騷擾，上報時任婦女部主任、現任副祕書長許嘉恬被吃案、冷處理。時任副祕書長的台北市立委參選人林飛帆1日出面受訪，表示歉意（黃世麒攝）

民進黨內性騷擾風暴持續延燒，除了被踢爆吃案的時任婦女部主任、現黨副祕書長許嘉恬遭停職接受調查外，前副秘書長林飛帆也出面道歉，坦承在此事上有疏忽。對此，國民黨前市議員羅智強指出，《性平法》有規定，若性騷受害者認為雇主處理不當，最高可處50萬元罰鍰，林飛帆不是承認沒處理，就會沒事。

林飛帆今（1）日受訪表示，身為當時婦女部的督導主管，對於員工遭到性騷擾卻未能在第一時間提供當事人必要協助，造成當事人獨自承受壓力與傷害一事表達歉意；他也提到，必須思考跟檢討，為何民進黨有性平機制，卻無法有效承接住每一個受害者。

「不是承認沒處理，就沒事喔！」羅智強今在臉書發文指出，《性平法》13條規定，雇主應防治性騷擾行為之發生，若是受僱者達30人以上，應訂定性騷擾防治措施、申訴及懲戒辦法，並在工作場所公開揭示，若是雇主知悉有性騷擾的情形，也應採取立即有效之糾正、補救措施。

羅智強提到，縱使受害員工已離職，或是案件已經進入司法程序，都應該有所作為，如果員工認為雇主的處理不當，經審議後就會被處罰最低新臺幣10萬元以上，最高50萬元以下罰鍰，還會被公布事業單位名稱與負責人姓名。

許多網友也在羅智強的貼文留言，「民進黨會在意這種事嗎」、「領9萬的人應該不在乎」、「林飛帆有黨政，所以不會罰他」、「官官相護，這就是民進黨」。

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