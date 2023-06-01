三立八點台劇《天道》演員群林秀玲、王振復、黃瑄、林萱瑜，4人在《型男大主廚》強勢踢館比演技。剛接受男友JUNIOR求婚的林萱瑜，透露日常都是JUNIOR料理三餐。有趣的是，林萱瑜在節目中品嚐料裡時反應遲鈍，被曾國城虧：「那你另一半知道妳口感很遲鈍嗎？」她笑說，另一半做什麼都好吃，這就是夫妻相處之道。

林秀玲表示只要兒子喜歡，她就會親自下廚，但實際上她自認廚藝很差，連蒸蛋都要上網學，雖說廚藝不好，但她料理時架勢十足，讓主廚群好奇她是不是有考過相關證照。小孩15歲的王振復，也說日常只要有時間，都會親自做三餐給小孩吃。而愛做西式餐點，像沙拉、漢堡、牛排的黃瑄，日常都靠烤箱和氣炸鍋完成料理。

王振復（左3起）、林秀玲、黃瑄、林萱瑜為台劇《天道》宣傳。（三立提供）

節目中設計「型男演技王」，提供加了醋的芒果冰茶與辣味韓式拌飯讓演員比演技，一道猜喝到最酸飲料是誰？另一題是吃到極辣版的韓式拌飯是哪位演員，王振復、林秀玲與曾國城三人一組，另一組是黃瑄、林萱瑜及卓文萱，每位演員用八點檔演出方式演出內心戲，搞笑十足，結果不能吃辣的曾國城竟吃到極辣版，招架不住喊救命。

完成料理後，大家一起前往攝影棚找謝承均、陳珮騏 、江國賓品嚐。（三立提供）

王振復平時就愛搞笑，一上節目就綜藝魂上身，口才好一直說自己是《型男大主廚》忠實觀眾，曾國城開玩笑說難怪不派謝承均上節目宣傳，還稱讚他是說場面話最誠懇的一位。在做料理比賽中，兩隊PK10分鐘做蒼蠅頭，曾國城對黃瑄及林萱瑜這一組只要求熟，不好吃沒關係，節目單位在他們料理完成後也很機動安排演員們端著自己的料理到台八化妝間及攝影棚，剛好苗可麗、謝承均、陳珮騏 、江國賓等人都在，由他們來試吃投票決定二組誰炒的好吃。