彰化縣明道大學被教育部列為專輔學校，至今已經連續4個月沒有發出薪水，學校教職員甚至組成自救會自救，明道大學校長郭秋勳日前發表公開信，內文提到受少子女化大環境衝擊，校庫基金水位驟降，對同仁表達歉意，強調已邀請企業加入MDU經營陣營，希望在6／5前「會有奇蹟」出現。

郭秋勳在信中表示，明道已經連續4個月未發薪資，讓同仁生計陷入困難，也積欠廠商款項，對此表達十二萬分的歉意。不過好在同仁們共體時艱，各班教學及相關業務都正常，令人感到欣慰，特別感謝所有堅守崗位的同仁！

按規定5月31日止是明道「解除專輔」最後一天，如無發薪學校將由教育部接管。郭秋勳說他與校董聯繫，確認董事會邀請殷實企業家加入MDU經營陣容，6月5日資金可能挹注校庫，屆時薪水就可以按時發放。

但是郭秋勳也提到，有鑑於董事會答應發薪多次跳票，因此未來依照不同結果，會依循2種模式執行，若是6月5日前，護持學校的企業家，能將資金挹注校庫，可以讓學校財務狀況在最短期間內獲得改善，包括欠薪將一次發足，一切運作將如往常正常營運。

不過若董事會無法在6月5日前引進企業家並挹注資金，則當日教育部將宣佈明道大學應停止所有招生，並通告在次一年7／31退場，隨即將由教育部退場基金接管，屆時將依法解散「董事會」，重新組成公益法人董事會，校長本人亦將被解職。薪水將按月由教育部「退場基金」經理人支付。

郭秋勳強調，學校面臨到這一存亡關鍵時間點，確實並非行政團隊所能掌握，強調只有祈求上蒼賜福明道，希望在6月5日前「會有奇蹟」出現。最後不論明道大學繼續營運、或交給教育部接管，同仁的權益都將受到法律保障，所有同仁的努力與貢獻，也會永銘青史。