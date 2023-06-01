桃園市副市長蘇俊賓表示，盼循環經濟產業成為桃園經濟重要一環，市府將持續與產學界深化串聯，讓相關產業有更亮眼成績，帶來更大影響力。（蔡明亘攝）

桃園市環保局辦理桃園資源循環博覽會，副市長蘇俊賓聆聽企業代表分享。（蔡明亘攝）

桃園市環保局今明2天在觀音永續資源館辦理「桃園資源循環博覽會」，呼應2023年聯合國世界環境日主題「塑戰速決」打擊塑料汙染，邀上百間廠商展示循環產業的創新科技、設計技術及永續發展成果，現場還有專題演講與商機媒合系列活動。桃園市副市長蘇俊賓表示，盼循環經濟產業成為桃園經濟重要一環，市府將持續與產學界深化串聯，讓相關產業有更亮眼成績，帶來更大影響力。

位於觀音區環保科技園區的永續資源館為以打造「循環產業供應鏈」為宗旨的常設展館，展示廢棄物處理與再利用廠商實體產品，媒合及行銷資源化產品，串聯循環產業鏈。

蘇俊賓分享，他2006年擔任桃園縣政府環保局長時，身兼環科園區籌備處主任，而永續資源館前身是研發大樓，當時仍在施工，2008年再任環保局長時，此處剛完工，將進駐的廠商仍未規模化，尚在進行實驗模組試運轉，今年廠商皆已進駐且產出成熟，感謝同仁與企業界攜手，讓永續資源館華麗轉身成為桃園循環經濟示範基地。

蘇俊賓指出，桃園市約有1.2萬間工廠，創造近3兆產值，但也產生大量碳排與廢棄物，若能應用循環經濟思維，將兼具減廢及減碳效果，且現代社會也面臨許多新興環境課題，因此這次環保局辦理桃園資源循環博覽會，邀集學界、企業、新興產業一同對話交流。

蘇俊賓認為，許多企業重視社會責任、ESG永續思維及聯合國永續發展目標SDGs等，但循環經濟產業較特別，成立初衷是為了上述精神而存在，因此循環經濟產業做得更好、經營規模更大，就是同時在減少產業界對社會帶來的負擔。

環保局副局長呂明錡說明，桃園資源循環博覽會邀請130間服務共享及資源再生廠商參與展示創新科技與永續發展等成果，還安排專題演講、商機媒合系列活動，為注重循環永續發展的業者及學術機構提供經驗分享、探討新趨勢的機會，歡迎尋找潛在合作機會的企業、環保及設計學界共襄盛舉。

呂明錡表示，這次博覽會展覽依永續循環商業模式，現場展示櫃及餐具以租代購，會場布置使用廢塑料再生材料，用再生資源為基礎策展，體現推動循環經濟的堅持。吸引包括歐盟代表、國外講者、日本學者，各產業代表及品牌商等參加，而場中也透過商業媒合，將中台資源科技公司生產的玻璃纖維樹脂粉和國立台北科技大學的砂漿層技術結合，由「＋＋工作室」設計，為循環經濟的實踐和永續發展的新模式開闢嶄新道路。