根據彭博億萬富翁（Bloomberg Billionaires）統計，電動車大廠特斯拉（Tesla）執行長馬斯克擠下法國酩悅軒尼詩－路易威登集團執行長阿爾諾，重回世界首富之位。

馬斯克（Elon Musk）目前的淨資產約為1920億美元，居次的是法國酩悅軒尼詩－路易威登集團（LVMH）執行長阿爾諾（Bernard Arnault），資產為1870億美元。

美國有線電視新聞網（CNN）報導指出，centibillionaires這個詞是用來指稱擁有超過千億美元的富翁。幾個月來，馬斯克與阿爾諾這兩位億萬富翁一直在爭奪榜首。

根據彭博計算，本週阿爾諾的財富因LVMH股價昨天下跌而下滑。

阿爾諾去年12月超過馬斯克成為世界首富，因為他的財富得利於奢侈品銷售成長，這有助於推高LVMH股價上揚。 LVMH是世界上最大的企業集團之一，旗下品牌包括路易威登（Louis Vuitton）、迪奧（Dior）與Celine等。

與此同時，馬斯克近年在全球富豪榜的排名迅速上升，因為他的財富與特斯拉息息相關。根據彭博，他最大的資產是特斯拉的股票，他擁有約13%的股份。

除了特斯拉外，馬斯克還是太空探索公司（SpaceX）的執行長，以及社群媒體推特（Twitter）的所有者。LVMH股價今年上漲了19.7%，特斯拉股價今年迄今則上漲了65.6%。