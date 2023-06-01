鳳凰花開、驪歌高唱，又到各級學校畢業潮！苗栗縣長鍾東錦今天馬不停蹄，連趕了國立苗栗高商、國立苗栗高中和國立苗栗農工等3校的畢業典禮，頒發榮獲縣長獎畢業生獎狀，祝福所有畢業生鵬程萬里、展翅高飛；鍾縣長強調，他要打造一個讓年輕人有希望、更公平的起跑點的政府，更期勉要養成閱讀、運動的好習慣，一定有助於未來的人生旅途。

畢業生們開心合照。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

今天上午苗栗高商和苗栗高中，分別在學校大禮堂舉辦畢業典禮，苗栗農工在縣府文化觀光局中正堂舉行，縱使縣議會總質詢在即，縣長鍾東錦展現對畢業生的重視，在短短一小時內，連趕了3所學校的畢業典禮，並分別為苗商11名、苗中14名和苗農19名的縣長獎獲獎畢業生，專程頒發獎狀肯定。

鍾東錦和苗栗高中畢業生獲縣長獎同學合影。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

縣長鍾東錦說，苗商在技職教育領域培育很多優秀人才，籃球隊傑出表現更是聞名全國，希望畢業生更上層樓，珍惜同學的情誼永存，要當一輩子的同學，未來互相連繫和幫助。鍾縣長說，苗農孕育很多好人材，縣內鄉鎮市農會總幹事，幾乎多是苗農畢業，未來農業發展勢必往上成長，精緻農業、觀光旅遊和智慧農業結合，一定可以更蓬勃發展。

鍾東錦表示，人生有很多的可能，也不要小看自己，人生路上壞的是磨練、好的是祝福，他主政縣政府，就是想打造一個讓年輕人有希望、讓年輕人有更公平的起跑點，不管在那個事業，都能有很多成功的機會。

他更不忘藉機推廣多講客家話，強調踏入職場後，語言能力很重要，因為多一種語言，將來不管是做生意或交朋友，會說客語說不定讓你遇到貴人，鼓勵大家多學、會講客家話，並鼓勵同學應該要養成閱讀和運動好習慣，因為廣泛的閱讀可以增加人生厚度，運動能維持身體健康。

苗商校長李燕坪說，受到新冠肺炎疫情衝擊，實體畢業典禮已停辦2年，今年疫情解封後首度恢復舉行，學生都非常期待這場畢業典禮，學校放手授權畢聯會主導，從PPT、影片、場地佈置和表演節目安排，讓學生發揮多元自動學習的方式。畢業生們也紛紛在會場內外，乘機跟同學合影，留下永恆回憶。