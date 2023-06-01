一名網友表示，發現最近風靡全球的AI教父、輝達（NVDIA）執行長黃仁勳，是在台灣出生的台南人，就連超微（AMD）的執行長蘇姿丰也是台南人，共同點讓他直呼「台南人基因是不是特別好？」貼文引發討論，網友點名TWICE周子瑜、誠品書店創辦人吳清友和職業棒球運動員王建民都是台南人，大讚台南地靈人傑。

原PO昨（5月31日）於PTT八卦板指出，黃仁勳是在台灣台南出生，9歲時和家人移民美國；超微的執行長蘇姿丰也是台灣人，在台南出生3年就跟著父母移民到美國，他驚見兩人都是台南人，問「台南人基因是不是特別好？」

貼文曝光，網友也點出其他「事業有成」的台南名人，「周子瑜也是台南人」、「誠品書店創辦人吳清友也是啊」、「世界第一美子瑜 、王建民，台南真的地靈人傑」其他人則大讚，「台南是風水寶地」、「地靈人傑就是在說台南啊」。

留言中也有不少人突破盲點，「是離開台南才有名吧」、「所以要離開台南才會成名嗎？」、「離開台南的台南人都很優秀」、「在台南都待不住，有什麼好驕傲的啦！」、「就是離開台南才成功的好嗎？還留著現在不知道在哪裡？」