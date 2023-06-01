國立卓蘭高中畢業生劉妍秀曾學校圖書館策展。（卓蘭高中提供／謝明俊苗栗傳真）

國立卓蘭高中畢業生劉妍秀在校6年借閱數居冠，校長張智惟頒給她閱讀楷模獎。（卓蘭高中提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣國立卓蘭高中畢業生劉妍秀，在校6年一直保持著是學校圖書館借閱榜的榜首，遍覽各層面圖書，還與同學共同策展「日本書籍策展：秘境奇遇」主題書展，劉妍秀以她出色的閱讀成就，畢業前獲得國立暨南大學中文系的錄取，校方更頒給她閱讀楷模獎，鼓勵她繼續在文學領域中快樂發展。

今年卓蘭高中的畢業生之一劉妍秀，是卓蘭在地孩子，由於家庭務農，她無法享受豐富的物質生活，直到進入高中，她才擁有智慧型手機，然而，正是因為這種際遇下，劉妍秀的童年娛樂和心靈培養的唯一方式就是課外閱讀，也藉由閱讀幫助她建立價值觀，更提高了她的專注力和統整能力。

在卓中的六年學程中，劉妍秀一直是學校圖書館借閱榜上的佼佼者，她主要閱讀小說，也涉獵了社會、歷史和政治學等相關書籍。圖書館主任羅郁惠觀察到，劉妍秀不僅熱愛閱讀，還是學校內線上推薦購書的主要學生，劉妍秀更和同學共同打造了「日本書籍策展：秘境奇遇」，這在校園內引起了同學們的共鳴，讓更多師生了解圖書館的藏書，並提高了借閱率。

劉妍秀被問及這次策展經驗在高中生涯中帶來了什麼啟發時，她說，「最大的收穫是信心，雖然我覺得自己的成品相對粗糙，但我踏出了從想像家到實踐家的第一步，認為自己還是有實踐能力這一點感到開心。」

劉妍秀以出色的閱讀成就，畢業前獲得國立暨南大學中文系的錄取，展望大學生涯，她希望能有系統地閱讀，接觸平時不太接觸的書籍，以擴大閱讀的廣度和深度。對於未來的職業生涯，妍秀深信閱讀本身具有吸收新知識的能力，養成閱讀習慣對於就業所需的技能有所助益，同時也能夠提供對新穎議題的系統性了解。

國文老師紀傑騰對劉妍秀有著深刻的印象，他回憶起劉妍秀在高一入學時就展現出與眾不同的特質，不僅有著平凡孩子所缺乏的輕狂和肆意，眉宇間還透露出一絲憂鬱和成熟。透過課堂互動，紀傑騰了解到劉妍秀是一個有目標且善於實踐的孩子。對於來自偏鄉的孩子而言，與其等待幫助並自悲自艾，不如透過閱讀來探索整個世界。閱讀是一種物質成本極低、但可以獲得精神豐富的方法，而廣博的閱讀經驗使妍秀能夠深入各種議題。

本身也是國文背景的校長張智惟表示，相信閱讀可以讓人究天人之際，通古今之變，可以讓人穿越時空，可以讓人站在巨人的肩膀看世界，不讓偏鄉的孩子輸在起跑點上，校長年年採入班方式和新生分享個人從閱讀中尋找人生方向的例子，但是僅僅閱讀是不夠的，以劉妍秀為例，她還參加了跨校中學生網站閱讀心得寫作比賽，將有意義的書籍內容轉化為心得，這樣才能真正知道自己是否已經掌握了這些知識，她嘗試撰寫小論文，以她的想法選擇了女性議題的文本探究，開拓了自己的視野與深度，所以「不怕書・就會贏」同學們多親近書本，讓自己掌握人生成為贏家。