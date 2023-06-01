宏碁董事長暨執行長陳俊聖今（1）日出席COMPUTEX主題演講，會後受訪時表示，「先前通路庫存鬧鬼的情況已過」，第二季後半段也已看到新的訂單湧進，預期下半年市況還會比上半年好。

另一方面，看好ChatGPT帶動的生成式AI應用商機，陳俊聖表示，集團旗下宏碁資訊也已推出企業版的GPT（預訓練模型）應用解決方案，協助客戶在半導體IC設計流程加速及優化，搶進這一波生成式AI商機。

面對市況似不太明朗的PC產業，陳俊聖指出，進入第二季後也來到「 轉折點」，尤其下半季起已有明顯的新訂單湧進，除了持續進行的教育標案外，在商用、消費領域的訂單也有看到。「最令人感動的是，烏克蘭還有開出新的教育標案」，宏碁也順利得標。

陳俊聖提到，先前俄烏戰爭剛開打時，宏碁將當地員工撤出、以確保其人身安全，「但他們後來都自發性的又回到烏克蘭，繼續維持業務的運作，烏克蘭政府也努力保持正常運作，甚至還繼續開出新的教育標案」，語畢，陳俊聖的眼眶也一度泛紅。

不過展望下半年，陳俊聖認為會比上半年再回溫，但能不能比去年好，他也直言「還要再觀察」，但歷經過去幾季「像坐了雲霄飛車」的起伏後，在去年第四季的PC市況低潮、今年第一季更「跌到沒天良」，宏碁本業仍守住正數，亦代表其已通過壓力測試。

此外，集團旗下IPO的老虎隊在PC狀況不好的時候，也成功扮演了「擋在第一線」、帶來緩衝力量的角色，也讓整體的獲利有一致性。