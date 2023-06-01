看好大桃園地區客戶對財富管理的需求，渣打銀行加速分行網絡升級，以結合實體服務與數位金融創新的Next Gen(未來世代)全新風貌打造中壢旗艦分行，展現渣打銀行致力深耕台灣，不斷提升服務的承諾。

渣打銀行總經理韓德聖指出，渣打銀行不僅擁有外商銀行在大桃園地區最綿密的服務網絡，此次擴大營運的中壢旗艦分行在地淵源更超過70年，市場的深耕程度不言可喻。此外，根據內政部的最新統計，桃園市更是過去十年中，六都之中人口增加數與增加率最高的大都會，也是平均年齡最年輕的直轄市，發展潛力十分可期。

再加上桃園工業年產值近新台幣3兆元，完整的產業聚落輔以航空城等重大投資建設與轉型，積蓄蓬勃的發展能量，持續吸引國際性企業進駐投資。身為領先的國際性銀行，渣打銀行除了在地深耕為客戶累積財富，同時也希望藉由綿密的全球網絡，為客戶連結全球市場的機會。

渣打銀行消費金融、私人理財暨中小企業銀行事業總處負責人邢保利表示，透過綿密的服務網絡與先進的數位平台，渣打銀行積極協助客戶掌握最佳的投資契機。全新風貌的中壢旗艦分行不但是結合數位科技創新而打造的Next Gen分行，再結合領先市場的「myRM數位理專隨行服務」，渣打引領創新、虛實並進，從客戶需求出發，不斷優化金融服務。

渣打「Next Gen未來世代」的全新標準緊密結合數位與人性的設計概念，讓客戶可以在更便捷、安全、舒適、且兼具隱密性的環境中，完成各項銀行交易和投資理財規畫。對於講求效率的客戶，分行內新穎便利的ATM區以及網路銀行區可以讓客戶隨時輕鬆完成一般銀行交易，無須取號排隊。沙發等待區則以明亮開放、寬敞舒適的設計風格，提供軟性飲料及雜誌服務，讓等候理財諮詢的客戶能自在猶如自家客廳一般。同時，專屬會議室則提供充分的隱私，方便客戶與理財顧問全方位規劃財富管理目標。

為實踐永續發展，渣打「Next Gen未來世代」更採用全數位化的服務，以數位海報取代傳統印刷物的張貼，配置在大廳及會議室的播放及投影設備，可以隨時接收最新活動資訊、市場脈動等內容，與全球同步，溝通資訊零時差，更對環保善盡心力。