▲基隆市長謝國樑陪小朋友玩「童伴足撞球」設施。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

▲基隆市長謝國樑（左）在介紹「築夢賽車場」設施發現小朋友差點相撞出「車禍」，趕緊協助並教小朋友要注意交通安全。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

▲基隆市長謝國樑陪小朋友遊玩「仿真超市與家家酒」設施，小朋友拿麵包放入購物車說買了「木瓜」，謝也很配合地說是「長得很像木瓜的麵包」，相當溫馨。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

由基隆市政府規畫，以海洋為主題意象的七堵室內兒童樂園，將於6月2日舉行啟用揭牌儀式，市長謝國樑1日在臉書分享近日和孩童開箱的影片，並親自介紹「海洋球池滑梯」、「仿真超市與家家酒」、「築夢賽車場」及「童伴足撞球」等4大主題遊戲區。謝國樑表示，期盼未來能引進更多資源，讓孩子們在基隆不受天氣因素影響，能盡情在室內兒童樂園安心玩樂。

七堵室內兒童樂園6／2啟用 謝國樑搶先開箱 親自陪玩

謝國樑表示，基隆因為天候多雨，市民一直很期待能有適合的室內親子遊憩空間，而這也是他的政見，會全力落實。先前已開幕室內兒童樂園的有信義館，6月2日將開幕七堵館，謝並在開幕前特別帶幼兒園的小朋友來試玩，也算是一種另類的「試營運」。

在與小朋友的互動過程充滿歡笑，當小朋友童言童語告訴市長，「我買了木瓜喔」，結果卻拿出仿真麵包玩具時，謝國樑也以充滿童趣的語言回應，「這是長得很像木瓜的麵包」，引得眾人哄堂大笑，場面相當溫馨。

另外，當謝看到小朋友在「築夢賽車場」玩賽車因太投入而險些「撞車」時，也趕緊提醒孩童留意交通安全，除當場化身交通指揮化解危機外，並解說這個設施就是要訓練孩子的手眼協調能力，在「開車」之餘要學會轉彎。

謝國樑強調，自從上任以來，陸續規劃並啟用信義及七堵等2處室內兒童樂園，並感謝副市長邱佩琳邀集「邱創煥文教基金會」及「禎祥食品」等企業捐贈設備，更期盼未來能協助引進更多資源，讓基隆的孩子們在濕冷季節，也不受天氣因素影響，能盡情在室內兒童樂園安心玩樂，也讓父母在基隆有讓小朋友安全「放電」的好去處。

社會處表示，自基隆第一座信義室內兒童樂園於3月落成後，市府隨即規畫在七堵地區設置第二座室內兒童樂園，並增設更豐富多元的遊戲體驗，希望為基隆孩童和家長提供更多優質安全且充滿歡笑的室內遊憩場地。