中職啦啦隊「樂天女孩」人氣成員之一的筠熹，多年前曾以團體「天氣女孩」在日本出道，擁有豐富表演經歷的她回憶過去錄節目時，不慎從高台墜落，背部著地斷了三根肋骨，她透露，自己差一個指節就傷到脊椎，險些半身不遂。

根據《ETToday》報導，筠熹分享她先前錄過年特別節目時，因來賓較多，中場時被叫到舞台後方休息，但卻沒有人提醒他們後方有一個很高的斷層，導致她聊天聊到一半直接往下掉，肋骨斷了三根，且差一個指節就傷到脊椎，她表示當下如果「昏倒就算了，但我有意識！真的超痛」。

隨後她便中斷錄影到醫院治療，而媽媽看到新聞知道女兒受傷的消息後，立即趕到台北醫院，看到女兒受重傷哭到不行，當時醫師表示，筠熹的傷若做手術會留疤，但也可以選擇休息兩年的時間等骨頭長回來，而筠熹選擇後者。

不過她提到，由於自己有房租要繳，也要給家裡錢，所以只休養半年就復工，每次上台前都要先吃止痛藥，加上有根肋骨斷掉方向朝向肺部，導致她留下易喘的後遺症，且看到比較高的舞台也會有陰影。