高雄市旗山區民眾連續2天面臨突然停水狀況，民眾因未接獲自來水公司公告通知，導致抱怨聲不斷，有民眾「自嘲身處印度」、更有民眾說「旗山網友比現在這政府還專業」、形容「有其邁的高雄，就是這麼暖」，台灣自來水公司第七區管理處副處長徐志宏表示，由於施工發生狀況臨時停水，停水通知做的不周全，將請旗山所再加強。

台灣自來水公司第七區管理處副處長徐志宏表示，旗山地區因施工發生狀況故臨時停水，停水通知做的不周全，將請旗山所再加強。（林雅惠攝）

高雄市旗山區是政府推薦旅遊的好山好水後花園之一，不過昨天旗山區近一半里突然停水，今天早上再次無預警停水，不少民眾紛紛上社群網站詢問是否目前處於停水狀態，留言痛批停水通知效率真差，難道旗山居民是二等公民嗎？形容旗山真的是全高雄最會停水的地方。

在旗山經營冷凍肉品的店家表示，昨天批貨回來正準備清洗魚肉，開水龍頭卻發現沒水，後來自己上自來水公司官網查詢，才知道正在停水，魚肉只好暫停清洗作業。

旗山一家推拿店利姓老闆說，昨天下午客人推拿後大便，馬桶沖水時卻發現沒水，他只好趕緊到外面買水沖洗，否則店裡臭氣沖天，根本無法做生意。

在旗山經營珠寶店的林姓老闆說，以前自來水公司停水會用廣播車巡迴廣播，但這次沒聽見，他因過去停水經驗且較具e化概念，因此有向自來水公司申請停水簡訊通知，不過相信很多人沒申請，建議水公司可以將停水通知做的更周全。

旗山一家豆花店業者表示，昨天傍晚收攤時正準備清洗客人用過的餐具，卻發現突然沒水，最後只好向隔壁有安裝水塔的住家裝水回來克難清洗，印象中近期經常停水，以往都會貼公告通知或廣播車廣播，但這次停水都沒有這些動作，造成許多不便，甚至有客人如廁後沒水洗手，還誤解是店家關閉水源。

居民表示，昨天停水直到半夜，家人都沒洗澡，今天上午8點半又再停水，有申請e化通知的民眾竟在9點多才接獲訊息，動作實在慢半拍。

高雄市旗山區突然停水，民眾紛紛上社群網站詢問是否目前處於停水狀態，留言痛批停水通知效率真差，難道旗山居民是二等公民嗎？（林雅惠攝）

居民不滿紛紛在「旗山大小事」社群網站留言，表示現在旗山停水是停幾點的都沒通知，旗山是比別的地方小嗎？其他地區都有通知就旗山沒在通知的，二等公民嗎？

也有居民說，雖然有設定停水e-mail通知，但是卻是3分前通知，效率真的差勁；自來水公司的公信力真的有問題；說停水，水管且流出黃金水，如何是好。

高雄市旗山區突然停水，民眾留言痛批，指自來水公司的公信力真的有問題；說停水，水管且流出黃金水，如何是好。（林雅惠攝）

自來水公司第七區管理處副處長徐志宏表示，因施工問題產生臨時停水，停水通知做的不周全，將會請旗山所再加強，民眾若有用水需求可向水公司請求，水公司會派水車協助解決。