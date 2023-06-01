擁有超過5億房地產的賴姓高中生5月4日在與夏姓男子同婚登記後兩小時離奇身亡，不但死因成謎，其遺產分配也受到討論，近日在許多事證陸續被揭露後，賴母委託律師許哲維證實將再向檢方要求調查新證據，且今（1）日許也到台中地院遞狀，主張賴生與夏婚姻無效。

許維哲指出，今遞狀主張賴生與夏倆人婚姻無效，有兩個主要理由可證明夏與賴生結婚不具備法律要件；他解釋，法律要件必須要有兩人以上之證人，且此兩證人必須是有行為能力且在現場親見並願證明之人；另外，就是他們並沒有經營共同生活目的，成立具有親密性及排他性之永久結合關係的意思。

賴生5月4日上午8點多被夏男以教他處理房地產事宜從住家帶走，隨後兩人即回到夏在旱溪西路10樓住家，夏先找大樓清潔阿姨要以3千元酬勞請他做結婚證人遭拒；隨後倆人就到超商、咖啡廳以同婚不受家長祝福找人當結婚證人，之後有一國外回來者簽名當證人，並在戶政所有找到一名伴郎幫他們在結婚證書上簽名，才完成登記。

只是沒料到倆人結婚登記後兩小時，賴生就離奇身亡，在事證一一浮現後，賴母委託律師也以兩人不具法律結婚要件，今（1）日許也到台中地院遞狀，主張賴生與夏婚姻無效。