大地酒店即日起推出3款夏季新菜，其中館內的「喜歡西餐廳」及「奇岩一號」都不約而同設計出適合炎炎夏日享用、涼爽雅致的菜色。喜歡西餐廳首推「花見大地夏日漫步下午茶」，將季節花果入菜並減少肉類與澱粉，另西廚團隊則研發出超豪華五款Brunch早午餐，川湘料理「奇岩一號」也不落人後，清爽迷人的6道新菜及1道湯品優雅上桌，一起迎接季節變換的味覺盛典。

大地酒店表示甫榮獲TripAdvisor Travellers' Choice 2023年最風雲得主大獎，旅宿服務及餐飲品質都深獲旅客肯定，餐點部分持續推陳出新，今夏幾款新菜色，大多是使用台灣在地食材，主廚以爐火純青的絕妙手藝，將優質的節令食材巧手演繹出令人讚嘆的美味佳餚，道道創意都值得收藏，推薦在夏日來臨之際，品味不一樣的大地。

喜歡西餐廳的「花見下午茶」以綠色草地為主視覺，呈現出於彷彿在森林間漫步的悠閒氣息，由 6 款鹹食揭開序幕，「花園沙拉」展現清新優雅之美，搭配手工桂花飛鳥餅乾畫龍點睛；「刺蔥燻雞費南雪」以無麩質米穀粉製成，香氣明顯又健康美味；經典司康則融入楓糖及培根烘焙，佐上橄欖紅洋蔥酸奶醬展現甜鹹交錯的絕妙風味。達克瓦茲嚴選日本進口的QP美乃滋，製成魔鬼蛋餡料；「鮮蝦明太子起士羅勒筒」是迷你甜筒的創意造型，搭配濃郁明太子醬與彈牙鮮蝦絕配組合。

微鹹甜風格的「蘆筍舒芙蕾」加上帕瑪森起司松露香醋醬，一掃舒芙蕾只能以甜品呈現的框架，用豐富多層次口感迎來清新夏日的美好時光。而4款甜點則是鹹點後華麗的轉身，以繽紛視覺為主體，「洋甘菊蜂蜜花草茶凍」清爽芳香、「沐夏芒果塔」以當季新鮮芒果搭配優格、「玫瑰桑葚馬卡龍」花香迷人綿密滋潤、「冰心梅瑪德蓮」將台灣特色酸梅乾融入西式點心，再以俏皮滴管注入酸梅湯，為初夏畫上最甜蜜難忘的記憶。

大地酒店即日起至8月底前，推出「涼夏舒眠住房專案」，憑專案入住可享大地酒店住宿一晚，晚間更提供Happy Hour 2小時無限暢飲，讓旅客盡情度過開心又愜意的美好夜晚，睡到近午時自然醒之後，專案再附贈喜歡廳最新研發出的五款豪華Brunch，翌日早上10點30分至下午2點皆可選擇與享用。其中「牛肉花生培根漢堡」抹上鹹甜的美味花生醬，牛肉漢堡排搭配融化起士及香脆煙燻培根，超級邪惡的組合絕對不容錯過。「碳烤舒肥雞胸佐時蔬」將雞胸肉用真空低溫的方式烹調，舒肥後的雞胸肉軟嫩細緻，再搭上主廚特選的季節時蔬，是道健康無負擔的輕食料理。

而「極品海鮮藜麥粥」則使用蛤蠣、鮮蝦、小卷、避風塘炒蟹等綜合海鮮食材，一同放進養生的藜麥粥中，是營養滿點的一道粥品。「大地紅燒牛肉麵」是台式川味的麵食，最具人氣的國民美食，在炎熱的夏天依舊讓人食慾大開。主廚更貼心設計出「綜合野菌義大利麵」，烤過的菇類口感豐富多汁、香氣清新愉悅，讓素食的朋友也能有好選擇。Brunch內容除了主菜以外，還提供每人一杯嚴選氣泡酒，另有手工麵包、木盆生菜溫沙拉、主廚特製甜點及飲料，一路飽到晚餐都沒問題。即使沒有住宿，旅客也可以直接在指定時間內選擇Brunch的餐點。

奇岩一號也因應夏季到來，設計出開胃又營養的特色料理，如酸甜風味的「梅汁螺肉捲」、頂級豬肉的「川味泡菜究好豬」、香麻酥脆的「麻辣蒜香骨」、當季食材的「香芒牛柳條」、可增強免疫力的「黨蔘老仙草燉雞」等，另有「子薑素炒蟲草花」、「十三香爆炒透抽」獨具創意的新品，相信都會讓喜愛奇岩一號的朋友耳目一新。