桃園市中壢區延平路與中央西路口車流量大行人也多，每逢強降雨因側溝排水不佳，常造成路面大淹水，市議員魏筠今天邀集市府水務局、養工處等單位會勘，表示該處問題從2月就曾辦過會勘討論，直到6月颱風季已經來臨還未改善，質疑市府局處欠缺橫向聯繫，行政效率牛步，從冬天等到夏天還做不好。

水務局及養工處表示，未來要將中央西路與延平路口的洩水孔增設格柵，增加進水效率，另將轉角低窪處的集水井擴增，會等到天氣放晴預計2周內立即施工，將來會改善此地的排水功能，在觀察後續狀況後，不排除增設平行連接管連接至中央東路雨水下水道。

中壢中央西路與延平路口道路側溝將增設4個隔柵，降低逢大雨淹水問題。（呂筱蟬攝）

魏筠指出，在第一次會勘養工處曾說過中央西路道路的側溝，可能是支管不夠，需水務局協力分析。後來卻又說只需環保局清淤後就能改善，但水務局分析報告證明，必須將集水井擴增、加裝格柵、增加連接管等工程，不能只有清淤。她也說，在今年2月會勘後，5月水務局才提出分析報告，6月才進行第2次會勘，到目前為止都是紙上談兵，行政效率相當有問題。

水務局解釋，在做完分析報告後，還要巡查周邊下水道是否有堵塞情形，需在幾次下雨期間做觀察，而在巡檢後確認雨天集水井未有滿溢及垃圾堵塞情形，才能確認是要多做隔柵，以增加雨水流進側溝的效益，所以才會花費較多時間。

當地中建里長李應偉則說，延平路地勢較高，水溝溝度太淺，暴雨短時間來襲時無法順利排水，在今年2月向市府提出希望將此地的水溝加深，提高排水工法，如果一直沒有解決，屆時颱風季節來又遇到大淹水狀況，不僅會造成大塞車，更增加汽機車駕駛及行人的危險。