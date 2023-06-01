廖英智表示，中租-KY集團與國際接軌，導入ISO 37001反貪腐反賄賂管理系統，去年10月啟動投入跨單位人力，今年3月順利通過英國標準協會BSI驗證。透過訂定反貪腐、反賄賂政策，以及貪腐與賄賂行為準則，為相關利害關係人提供協助，確保落實誠信經營政策。

中租-KY指出，董事均須定期出具「誠信經營政策聲明書」，全體員工也簽署「職工承諾書」，包括董事、監察人、經理人與員工等，不得直接或間接向客戶、代理商、承包商、供應商、公職人員或其他利害關係人，提供、承諾、要求或收受任何形式的不正當利益。

中租-KY為完善ESG面向作為，針對公司治理面向，除了2023年導入ISO 37001反貪腐反賄賂管理系統，2022年也取得ISO27001資訊安全管理系統驗證，全面性架構資安系統，亦引進多重防護、交叉關聯分析的資安產品，防止資安事件發生。

此外，中租-KY 2021年通過ISO 45001職業安全衛生管理系統驗證，並自2013年長期投入ISO 14001環境管理、ISO 50001能源管理及ISO 14064-1溫室氣體盤查，從盤查、減量到改善能源使用效率，致力降低營運對環境衝擊。