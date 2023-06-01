終於等到全台第一例！亞東醫院副院長、小兒外科主任陳芸及其團隊在5月30日完成台灣首例「活體小腸移植」，由妹妹捐贈小腸，讓腸衰竭的姊姊有機會重獲新生。該案例不僅是亞東活體小腸移植人體試驗的首位案例，也是台灣第一例。

完成案例後，亞東醫院表示，已經第一時間向衛福部醫事司通報。醫事司指出，術後個案需觀察半年，人體試驗將進行到年底，未來將視人體試驗結果，申請是否列為我國常規器官移植項目。

亞東醫院副院長陳芸日前在自己臉書開心分享這個訊息，她表示，這名首例活體小腸移植的患者是一名成年女性，去年因腸缺血出現腸衰竭症狀，腸道無法正常蠕動，進食成為她最大的奢求，只能仰賴施打靜脈營養維持生命。

陳芸指出，這名患者的人工血管狀況愈來愈差，腹部20公分的空腸造口（即人工肛門），每天流出3000毫升的腸液，每天都要「追點滴」，甚至打到5000毫升，「一天24小時，都得靠點滴維生」。

所幸，患者的妹妹表達想要捐贈，由於狀況急迫，加上活體小腸捐贈的親屬配對符合條件，經配對，其中一位妹妹的人體白血球抗原（HLA）相符達80％，最後選擇她與姐姐進行活體移植，取出妹妹體內150公分小腸，移植到姐姐體內，歷時多時的手術，5月30日傍晚完成，成功完成台灣第一例活體小腸移植案例。

陳芸並提到，小腸移植已經做過32例了，但必須是活體、要讓捐贈者安全、受贈者有功能，「是需要一點勇氣的」。接下來重症團隊會一起把受贈者顧好，目前捐贈者在病房恢復良好。

衛福部醫事司司長劉越萍表示，國內僅有亞東醫院申請活體小腸移植人體試驗計畫，不過，活體小腸移植目前仍在人體試驗階段，後續待計畫完成後，由試驗單位申請是否要列入常規的移植項目，申請後，由專家審查委員審核決定。