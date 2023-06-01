台灣高鐵公司與各大銀行合作推出的信用卡購票優惠，長期以來廣受卡友好評，為提供旅客更多購票優惠，台灣高鐵與玉山銀行共同推出「玉山禮遇 多點幸福」活動，高鐵TGo會員刷玉山信用卡，滿額就有機會賺取更多TGo點數。

凡於活動期間內（即日起至8／31）刷卡購買高鐵車票累積滿3000元（含）以上，享加碼贈TGo點數350點（活動需登錄，6-8月每月限量1500名），合併原購票累點，共可獲得TGo點數500點，數量有限，歡迎旅客把握機會，刷玉山信用卡買高鐵票，累積點數、再享優惠，用TGo點數讓您的旅途多點美好。

專屬高鐵會員的TGo點數，不僅可折抵高鐵車票、折抵高鐵假期費用，還可在「點數365」平台兌換數百種商品，實用性深獲會員好評。「點數365」平台精選超過200種商品，除了純點兌換品項，也提供多種點數加價購的商品選擇，讓點數完全不浪費，怎麼換都「兌」，充分滿足TGo會員吃喝玩樂的全方位需求。

此外，高鐵TGo會員除購票乘車，每消費20元可累積1點外，另可享指定車次優惠、會員生日禮、高鐵列車販售商品95折優惠等專屬好康，加入會員手續簡便，只要年滿18歲的民眾，憑身分證字號及有效之電子郵件信箱，透過「高鐵會員TGo」網站或「台灣高鐵」App，填寫註冊資料並完成帳戶開通後，就能免費成為TGo會員。歡迎旅客現在就加入「高鐵會員TGo」，累積您的美好旅程、盡享專屬超值優惠。