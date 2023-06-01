端午節常見習俗有吃粽子、門口掛艾草、避邪及划龍舟等活動，祈求闔家平安順遂。勞動部勞動力發展署桃竹苗分署輔導多家在地民間團體，每年推出許多應景商品，為方便民眾線上或電話採購，今年特別彙編成電子採購型錄，收錄各單位最具節日風味的產品，例如桃園市龍潭區高原社區發展協會的好艾相伴禮盒、財團法人苗栗縣私立幼安教養院的特選綜合禮盒及台灣藺草學會的藺香粽等，提供民眾吃得安心、用得放心及買得開心的最佳時令商品選擇。

桃竹苗分署表示，首先推薦為財團法人苗栗幼安教養院販賣的「幼安特選綜合禮盒」，包含黃金粽、客家粽及客家素粽3種口味，適合一家大小一起享用，此產品是幼安憨兒們用心製作的產品，吃得到溫暖又能兼顧公益，有意購買者只要在6月7日前下訂，還可享有早鳥優惠價。

來自桃園龍潭高原社區發展協會的「好艾相伴禮盒」，內含艾草茶包與艾草手工皂，由協會與當地艾農契作採自然農法方式耕種，艾草茶葉包是將艾草以東方美人製茶法製成，品嘗時可感受茶湯甘醇順口，艾草手工皂則是將艾草與其他天然草本植物，採冷製法純手工製作，完整保留植物精華，洗後溫和滋潤保濕，讓消費者用得放心。

除吃用好物外，台灣藺草學會也推出時令文創商品「藺香粽」吊飾，小而美而精緻且做工繁複，單位將收割後的藺草經2週時間曝曬成金黃色後，再由工藝師編織製成粽子造型，內含藺草碎屑及特調中藥，讓您帶著滿滿祝福，與健康、學業、事業好運伴行。

新竹縣關西鎮金山社區發展協會的咖啡禮盒。（桃竹苗分署提供／蔡明亘桃園傳真）

桃竹苗分署長林淑媛表示，分署為協助在地產業發展並促進弱勢失業者在地就業，長期推動多元就業開發方案及培力就業計畫，近3年總計補助285個團體、創造就業人數1114人，同時邀不同領域專家顧問提供諮詢輔導，協助在地民間團體提升商品內容及推廣行銷。

桃園市復興區觀光導覽協會的小米辣椒醬。（桃竹苗分署提供／蔡明亘桃園傳真）

林淑媛說，因應端午節到來，大家特別端出「粽」多好禮，歡迎機關團體、企業夥伴多加選購，以實際行動讓在地民間團體得以永續經營。相關多元培力單位端午產品及資訊，請洽桃竹苗分署03-4855368＃1232或至分署臉書專頁（https://zh-tw.facebook.com/JobTaole1/）查詢。