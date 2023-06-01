高雄小港區某新建案鷹架，受到瑪娃颱風外圍環流強風影響，遭到強風吹拂掉落，鐵條砸穿附近住戶屋頂，雖無人傷亡，但受害潘姓屋主不滿控訴，建商發生意外當下僅用發泡劑噴一噴了事，最後還是自己爬上屋頂移除鐵條，處理態度消極。高雄市工務局表示，經獲報到場並勘查屬實，將對建商開罰18萬元，並勒令停工；也要求施工廠商對鄰房損壞做緊急修補。
雖瑪娃颱風逐漸遠離台灣，但是受到外圍環流影響，高雄近日出現陣陣強風。昨日傍晚在小港區港源街某新建案，鷹架受到強風吹拂掉落，有鐵條直接砸穿附近潘姓屋主的屋頂，再加上當天傍晚有強降雨勢，導致潘姓屋主屋內連帶下起小雨，他無奈只好拿起大大小小水盆接水因應。
而令潘姓屋主更不滿的是，事後建商消極善後態度，僅噴發泡劑來處理，鐵條最終還是潘姓屋主自己爬到屋頂上移除，令他氣到在網路社群限時動態寫下「就買一瓶發泡劑來隨便噴一下就走了」，並且怒問「不覺得誇張嗎？」
工務局表示，經接獲通報，立即派員至現場會勘，經查因建築工地未有維護安全適當措施及設備，已違反建築法第63條，立即處承、監造人最高罰鍰，共計新台幣18萬元並勒令停工；鄰房損壞部分，工務局已要求施工廠商做緊急修補。
工務局再次呼籲，目前仍受颱風外圍環流影響，仍請各工地檢視安全防護措施，也會持續加強工地巡查，降低工安意外，確保市民安全。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。