高雄小港區某新建案鷹架，受到瑪娃颱風外圍環流強風影響，遭到強風吹拂掉落，鐵條砸穿附近住戶屋頂，雖無人傷亡，但受害潘姓屋主不滿控訴，建商發生意外當下僅用發泡劑噴一噴了事，最後還是自己爬上屋頂移除鐵條，處理態度消極。高雄市工務局表示，經獲報到場並勘查屬實，將對建商開罰18萬元，並勒令停工；也要求施工廠商對鄰房損壞做緊急修補。

雖瑪娃颱風逐漸遠離台灣，但是受到外圍環流影響，高雄近日出現陣陣強風。昨日傍晚在小港區港源街某新建案，鷹架受到強風吹拂掉落，有鐵條直接砸穿附近潘姓屋主的屋頂，再加上當天傍晚有強降雨勢，導致潘姓屋主屋內連帶下起小雨，他無奈只好拿起大大小小水盆接水因應。

附近住戶遭鷹架鐵條砸穿的屋頂。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

而令潘姓屋主更不滿的是，事後建商消極善後態度，僅噴發泡劑來處理，鐵條最終還是潘姓屋主自己爬到屋頂上移除，令他氣到在網路社群限時動態寫下「就買一瓶發泡劑來隨便噴一下就走了」，並且怒問「不覺得誇張嗎？」

高雄小港區某新建案因鷹架砸穿屋頂，高雄市工務局派員到場勘察，經查因建築工地未有維護安全適當措施及設備，將依建築法開罰並勒令停工。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

工務局表示，經接獲通報，立即派員至現場會勘，經查因建築工地未有維護安全適當措施及設備，已違反建築法第63條，立即處承、監造人最高罰鍰，共計新台幣18萬元並勒令停工；鄰房損壞部分，工務局已要求施工廠商做緊急修補。

工務局再次呼籲，目前仍受颱風外圍環流影響，仍請各工地檢視安全防護措施，也會持續加強工地巡查，降低工安意外，確保市民安全。