The @Yankees Aaron Judge has a 2.089 OPS on the road this month, which would be the highest such mark in the modern era (minimum 30 PA).



Currently, the best road OPS for a single month in the modern era is 1.838 by Babe Ruth in August 1924. pic.twitter.com/PfbHqc7uJb — OptaSTATS (@OptaSTATS) May 31, 2023

洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）自傷兵名單回歸後，始終維持著高檔狀態，根據《OptaSTATS》數據，賈吉5月分在客場的攻擊指數（OPS）來到驚人的2.089，是歷史上至少30個打席的單月最高紀錄，超越了洋基傳奇「棒球之神」貝比魯斯。

賈吉因為右臀部傷勢，錯過5月的前7場比賽，歸隊後一度完成連9場安打的紀錄，雖然只出戰了9場客場賽事，但賈吉在這當中繳出4場雙安、轟了8發全壘打，幫助洋基在艱難的客場之旅中取得7場勝利，也成功脫離墊底位置，戰績來到美聯第三。

貝比魯斯在1924年8月的客場旅途中，46個打席敲出20支安打，包含5轟、4支二壘打，獲得10個保送，打擊三圍.571/.667/1.171，攻擊指數為1.838，該年貝比魯斯以打擊率3成78、46轟和125分打點的成績結束賽季，不過前一年貝比魯斯已經獲得年度MVP肯定，按當時規定是不能重複獲獎，因此沒有被票選的資格。

賈吉在當地時間5月的最後一場比賽，面對水手打擊熄火，3打數沒有安打貢獻，僅進帳1保送、吞1三振，而兩隊攻擊同樣靜悄悄，最終才由羅雷（Cal Raleigh）10局下半再見安打，幫助水手取勝避免橫掃。