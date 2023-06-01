永豐金控今(1)日舉行法說會，永豐金控總經理朱士廷表示，第一季淨收益128.2億元，較上季大幅成長25.5％；稅後淨利47.5億元，較上季大幅成長57％，稅後淨利創下單季歷史新高，每股盈餘0.41元，年化ROE (股東權益報酬率)11.75％，每股淨值14.32元。主要受惠於升息循環，銀行生息資產持續擴張。

永豐金控2023年第一季獲利維持亮麗的表現，若以長期獲利表現觀察，亦優於同業。朱士廷表示，近幾年在金控的監督管理、策略領導與跨子公司綜效發揮之下，永豐金稅後淨利截至2023年第一季，三年的複合成長率(CAGR) 26.3％，優於其他上市金控合計的-4.7％；五年的CAGR 12.5％，亦優於同業的-7.0％。

永豐銀行2023年第一季稅後淨利39.2億元，為歷年同期新高，年增率6.6％，近五年年複合成長率22.6％，優於全體金控旗下銀行同業平均的12.7％。永豐銀行總經理莊銘福表示，銀行近五年資產規模與獲利能力都穩健提升，在各項收入的年複合成長率(CAGR)都有優於同業的表現。總放款持續穩健成長，帶動利息淨收益年增8.1％；其他淨收益因利匯率與投資部位操作得宜，較去年同期成長95.9％。資產品質保持優異，逾放比率僅0.11％，備抵呆帳覆蓋率1160％。

永豐金證券2023年第一季稅後淨利8.1億元，較上季大幅成長69％，較去年同期增加1.9％，永豐金證券總經理張李章隆表示，主要受惠於資本利得較上季大幅增加136％。證券持續拓展多元手收，第一季包括複委託、基金保險、借券佔整體手續費淨收入比重達到38％，佔比僅次於經紀業務手續費淨收入的54％，有助於維持獲利的平穩及成長。

朱士廷表示，今年第一季永豐金控的稅後淨利創下歷史單季新高，也完成了現金增資，未來將會繼續執行「數位」、「跨境」、「整合」及「永續」四大策略，為股東創造更好的報酬。