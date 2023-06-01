曾是叛逆少年的陳耀訓在烘焙業走出一片天，曾拿下世界麵包大賽冠軍。（孫英哲攝）

世界麵包大賽冠軍陳耀訓，今天回到其故鄉彰化鹿港分享與當地酒店業者推出的3款限定版麵包，並打開話匣子分享其年少歲月。他說自己的青少年時期也和多數的人一樣，不曉得自己的興趣及專長，也不愛讀書，但他用刪去法找到自己的烘焙興趣，從學習中建立目標，20幾年來努力做麵包，開創出自己的人生。

陳耀訓是彰化鹿港人，他今天回到故鄉鹿港，人親土親，正值畢業季節，他在媒體提問下，曾經是迷惘少年的他，分享自己的人生經驗給時下的青少年。

他表示，只要有興趣，或是有專長在身，自己自然而然就會產生努力的目標，但是上述這些東西對青少年來講，其實是比較難的，他相信大多數人和他一樣，在青少年時期大都是懵懵懂懂的，根本不知道自己要的是什麼，有些人書讀得不好，更是會覺得自己一無是處，人生沒有目標。

「若是沒有自己特定的目標時，不彷使用刪去法！」陳耀訓指出，不知道自己要什麼沒關係，重要的是找出自己不想要做什麼，排斥的是什麼，把不想做的、排斥的去除之後，只要是自己不排斥的事，就不妨就去做，就去嘗試，就有可能從中慢慢的找到自己的目標。

陳耀訓表示，他小時候不愛讀書，在哥哥姊姊都是大學高材生時，他唸到高中就休學，因為想要離開家，才17歲就到高雄學烘焙，那時候的他不討厭做麵包，看著麵包師父用麵粉做出麵包、蛋糕時，心裡十分佩服，覺得很神奇，就想去學學看，並覺得比讀書好玩多了，接觸多了興趣也跟著來了，他也就這樣成也了一名麵包師傅。

鹿港因開發得早，各行各業都很興盛，「職人」比比皆是，陳耀訓說，回想自己青少年時期，根本也不知道自己的興趣是什麼，遑論要成為麵包師傅，他那時確定自己不愛讀書，刪去了升學這條路，接觸烘焙後發現自己並不排斥，因此一路學習做出興趣，成了麵包職人，做出大家都愛吃旳麵包也成了他的目標。