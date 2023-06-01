美國密蘇里州一座小鎮近期湧入數萬名天主教徒，大家爭相目睹一位過世4年的修女，她的遺體安葬至今幾乎沒有出現腐壞現象，讓不少人直呼是「神蹟」。不過專家指出，可能是受到存放條件影響，才導致遺體呈現「木乃伊化」，和聖蹟無關。
根據《每日郵報》、《紐約郵報》報導，高齡95歲的藍開斯特修女（Wilhelmina Lancaster）4年前離世後，遺體被葬在密蘇里州高爾鎮（Gower）的修道院中。最近修女們為了修建新聖殿，把藍開斯特的遺體掘出，打算另行安葬。沒想到當棺木打開時，出現在眼前的卻是近乎完整的遺體，沒有腐壞，讓眾人感到十分驚訝。
修道院表示，藍開斯特下葬前遺體並未經過防腐處理，使用的也只是一般的木頭棺材，卻能維持肉身不壞。不過西卡羅來納大學（Western Carolina University）人類學教授喬治（Rebecca George）認為，這樣的現象或許沒有大家所想的那麼罕見。
「一般而言，當遺體穿上衣服放在棺木中，就像照片中的修女那樣，很多氧氣因此被阻隔，」喬治說。「加上她的安身處土質較黏，溫度得以維持在低點，雖然無法阻止腐化，卻能減緩速度。」
喬治強調，木製棺材也吸收了遺體的溼氣，有助減緩體內細胞的分解，因此出現「木乃伊化」的現象。不過當棺材出現裂縫時，水分和氧氣重新進入，這個情況就會改變。
儘管修女肉身不腐遭到科學質疑，前往朝聖的人潮還是絡繹不絕。地方媒體報導，警方為了應付大量人潮，特地成立指揮中心並增設停車場，而修女的遺體則是被塗上保護蠟，讓民眾可以撫摸她的臉一邊祈禱。
文章來源：The truth about the miracle in Missouri nun: Expert who has studied 100 decomposing bodies explains why Sister Wilhelmina's remains are still perfectly preserved despite being buried four years ago (and it's not divine intervention)
文章來源：Thousands flock to see ‘miracle’ Sister Wilhelmina Lancaster, whose body shows no decay 4 years after death
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