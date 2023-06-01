美國密蘇里州一座小鎮近期湧入數萬名天主教徒，大家爭相目睹一位過世4年的修女，她的遺體安葬至今幾乎沒有出現腐壞現象，讓不少人直呼是「神蹟」。不過專家指出，可能是受到存放條件影響，才導致遺體呈現「木乃伊化」，和聖蹟無關。

美國密蘇里州高爾鎮（Gower）修女肉身不腐的消息傳開後，吸引全美各地甚至海外的天主教信徒前往朝聖。（圖／美聯社）

根據《每日郵報》、《紐約郵報》報導，高齡95歲的藍開斯特修女（Wilhelmina Lancaster）4年前離世後，遺體被葬在密蘇里州高爾鎮（Gower）的修道院中。最近修女們為了修建新聖殿，把藍開斯特的遺體掘出，打算另行安葬。沒想到當棺木打開時，出現在眼前的卻是近乎完整的遺體，沒有腐壞，讓眾人感到十分驚訝。

修道院表示，藍開斯特下葬前遺體並未經過防腐處理，使用的也只是一般的木頭棺材，卻能維持肉身不壞。不過西卡羅來納大學（Western Carolina University）人類學教授喬治（Rebecca George）認為，這樣的現象或許沒有大家所想的那麼罕見。

專家認為，修女的遺體處於低氧、低溫的環境中，因此限制了腐化的速度。（圖／美聯社）

「一般而言，當遺體穿上衣服放在棺木中，就像照片中的修女那樣，很多氧氣因此被阻隔，」喬治說。「加上她的安身處土質較黏，溫度得以維持在低點，雖然無法阻止腐化，卻能減緩速度。」

喬治強調，木製棺材也吸收了遺體的溼氣，有助減緩體內細胞的分解，因此出現「木乃伊化」的現象。不過當棺材出現裂縫時，水分和氧氣重新進入，這個情況就會改變。

修女肉身不腐的現象被不少天主教徒視為神蹟，修道院把遺體塗上保護蠟，讓民眾可以撫摸她的臉一邊祈禱。（圖／美聯社）

儘管修女肉身不腐遭到科學質疑，前往朝聖的人潮還是絡繹不絕。地方媒體報導，警方為了應付大量人潮，特地成立指揮中心並增設停車場，而修女的遺體則是被塗上保護蠟，讓民眾可以撫摸她的臉一邊祈禱。