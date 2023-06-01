屏東市區過去因都市計畫的關係，許多地方不符合民宿設置範圍，但這幾年在屏東縣府與鄉親的努力下，重建了很多大型的歷史聚落，吸引大量觀光客來訪，屏東縣長周春米透露，經努力後已在5月23日公告在屏東市都市計畫區內劃設「具人文或歷史風貌之相關區域」得設置民宿，歡迎鄉親申請，讓更多遊客到屏東感受獨特的人文魅力。

周春米今（1）日在臉書表示，屏東市區有許多大型的歷史聚落，在縣府團隊與鄉親的努力下逐漸修復與重建，如今不分平日或假日都吸引大量遊客到訪，搭遊覽車逛總圖、屏菸、演藝廳、勝利星村和縣民公園等景點，但也出現一個問題，就是市區的房間常常供不應求。

周春米解釋，過去因屏東市區在都市計畫區內，因此不符合民宿的設置範圍，縣府得知相關問題後，為了讓遊客有更多的住宿選擇，因此花費了1年多的努力，終於在今年5月23日公告，在屏東市都市計畫區內劃設「具人文或歷史風貌之相關區域」得設置民宿。

周春米提到，本次劃設的區域包括勝利星村周邊區域及屏菸1936文化園區周邊區域，是屏東市歷史建築最密集的區域，其中包括勝利星村、屏東菸廠、屏東書院及屏東公園等，還有各種市場、飲食文化與重要的信仰中心，待公告階段結束後就能在6月底進行申請，「歡迎鄉親一起來申請民宿，用屏東的熱情迎接更多旅人走進屏東」。