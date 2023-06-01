中華航空規劃7月18日開航台北－布拉格航線，為讓台灣民眾提前感受到布拉格廣場音樂盛宴、捷克傳統民俗舞蹈及原汁原味的啤酒，華航將於6月10日在台北信義威秀徒步區舉辦「布拉格首發派對－世界玩樂嘉年華」活動，下午1時起歡迎民眾前來欣賞捷克傳統舞蹈、音樂盛宴，喝著捷克啤酒、吃著歐洲小點，體驗捷克人浪漫的周末日，還有機會抽到免費機票悠遊捷克。

華航將自7月18日開航台北－布拉格航線，由新世代長程航線主力機種A350客機執飛，每周二、六飛航2班，去程台北飛往布拉格CI067於晚間11時20分自桃園機場起飛，當地時間隔天上午7時10分抵達；回程布拉格飛往台北CI068則於上午11時05分起飛，台灣時間隔天上午5時35分抵達，為台灣唯一直飛捷克的航空公司。

華航布拉格首發派對現場打造布拉格街景牆，現場打卡拍照即送精美小禮，還能體驗歐洲特色美食及小物市集，包含歐洲各地啤酒、義式生蠔、冰淇淋、法式起士盤等歐洲美食小點、捷克經典玻璃製品、獨特傳統小木偶及波丹尼（Botanicus）沐浴芬香等販售攤位。

民眾於活動現場任一消費，就有機會抽中華航機票，獎項包括長程航線豪華商務艙2張、豪華經濟艙2張、經濟艙2張，區域航線豪華商務艙／商務艙機票2張及經濟艙機票2張，共計10張來回機票及其他各式好禮。旅行業者也提供各式捷克旅遊團體行程，現場報名的民眾可享有驚喜優惠價。