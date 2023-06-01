北韓最高領導人金正恩胞妹、勞動黨副部長金與正周四（6月1日）在北韓官媒朝中社發表談話，就美國譴責北韓發射軍事偵察衛星一事，發表了「任何人都不可否定我國發射衛星的主權權利」談話，內容還提及將繼續推進衛星發射，但對火箭發射墜海失敗只字不提。與此同時，朝中社公布了一批當局發射衛星現場的照片。

北韓5月31日清晨6時27分從西海岸的東倉里（Tongchang-ri）發射搭載軍事偵察衛星的火箭。2個半小時後，朝中社坦承衛星發射失敗，「千里馬-1號」正常飛行，第一級分離後，第二級發動機發動異常，失去推進力後墜入黃海。

據韓聯社援引金與正的話指出，發射軍事偵察衛星屬於北韓的自衛權，美國譴責北韓發射人造衛星是「自相矛盾的詭辯」，照此而言，包括美國在內、已發射數千顆衛星的國家都該受到譴責。即使北韓利用氣球把衛星送入宇宙軌道，作為「強盜國家」的美國也會把它說成是「非法、威脅」。此外，她還表示，北韓衛星未來將正確進入宇宙軌道，著手執行任務。

對於韓美促北韓重返對話軌道，金與正明確表示，沒話好說，也沒有對話必要。對於禁止利用彈道飛彈技術進行一切發射活動的聯合國安理會決議，她主張「這是嚴重侵犯北韓利用太空權利的強盜邏輯」。金與正還揚言，敵視北韓的政策，北韓將以更具攻擊性的姿態，採取具有「北韓特色」的應對措施。