「靜桃計畫」大執法，平鎮警方加強熱點取締改裝噪音車。（警方提供／呂筱蟬桃園傳真）

為解決改裝車輛所造成的飆車及噪音問題，桃園市政府6月1日起啟動跨局處聯合執法，由警察局、環境保護局及經濟發展局組成聯合稽查取締小組，共同執行「靜桃計畫」大執法專案，以維護民眾生活品質與環境安寧。

平鎮警分局表示，針對桃園市列管120家機動車輛改裝業者實施源頭查核輔導作業，除針對改裝業者商業登記查察及政策宣導外，也將針對改裝車輛蒐證並通知到檢。

除此之外，平鎮警方也將針對轄內噪音車輛熱點，例如中豐路、環南路、延平路、育達路及南平路等，利用執行巡邏、路檢、取締危險駕車及酒後駕車等勤務執行稽查，並將道路交通管理處罰條例中的改裝排氣管、改裝車體設備、無照駕駛及拆除消音器、以其他方式造成噪音、兩車以上競速等等違規項目，皆列為執法重點加強取締。

平鎮警方也說，統計今年1至4月，配合環保局當場裁處18件、函報監理站召回驗車80件，呼籲用路人務必守法，以維護環境安寧。