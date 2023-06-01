台中商用不動產市場逐年成長，據實價登錄資料統計，2022年交易額達502億元，年增9%，其中辦公室、店面交易總計為204億元，年增54%，佔整體交易41%。信義全球資產公司顧問發展部經理林建勛表示，台中精密機械產業群聚，企業營運朝廠辦分離設置據點的趨勢推升辦公室自用需求；疫後商圈復甦、觀光市場回溫，指標新百貨三井LaLaport開幕，為台中零售市場注入強心針，利多因素齊聚，是台中商辦、店面兩大產品交易成長的主要原因。

林建勛分析，隨著台中市場趨熱，商用不動產具保值特性，成為高資產客群資金停泊熱門選項，而買方在進行投資時，主要會評估兩點，其一是交通便利程度，無論是商辦、店面或其他商用產品，交通易達性牽涉到員工上班通勤、實體店鋪人流多寡等，是重要考量因素；其二為是否有產業、開發案等題材支撐，只要產業群聚、開發案加持，會持續創造商用不動產需求，活絡區域發展，長期來說則可創造不動產增值效益。

信義全球資產公司近期受託辦理的大台中車站商圈萬坪商場標售案，位在台中市南區，隨著鐵路高架化、台中捷運綠線行經，大大提升地區交通便利性，帶動區域向上成長，據台中市政府統計資料顯示，南區商業登記家數已突破4千家，商業登記資本額達8.3億元。此案總建坪13,990坪，為南區少有整棟、大坪數商業大樓，可作為百貨商場、旅館、辦公室、企業總部等多種用途，無論是自用或出租收益，都具備增值潛力。