南投縣1名女子在露營區工作，去年4月因離婚心情低落，李姓男子等3名同事陪她借酒澆愁，她醉得不省人事，慘遭李男撿屍性侵，隔天她覺得下體疼痛且衣衫不整，懷疑遭性侵報案，李男到案否認犯行，但證人作證李男有用手指性侵，南投地方法院審理後，認為李男觸犯乘機性交罪處有期徒刑4年。

判決書指出，被害女子去年4月離婚後心情不好，同月14日晚間，她和李姓男子等3名同事在露營區酒吧飲酒到隔天凌晨2時，她醉得無法行走，由李姓男子等人載回宿舍，直到隔天早上7時醒來，發現其內衣拉到胸部以上，長褲沒有穿好，內褲卡在臀部，下體疼痛，她打電話給李男，對方不斷道歉，懷疑自己遭性侵報案。

被害人朋友作證指出，她與李男只有一面之緣，得知朋友疑似遭李男性侵，於是打電話給李男並錄音，強調被害人狀況不好，當晚到底發生什麼事？李男坦承以手指性侵被害人。

另外露營區業者發現李男心情低落，也曾打電話關心並錄音，李男坦承犯案說：「我記得有摸她的胸部跟下面......但是多久我真的忘記了。」

即使李姓男子到案否認涉案，供稱他只有擁抱、親吻安慰被害女子，但沒有用手指性侵。被告律師也說，被害人衣物未採到李姓男子DNA，無法證明李男對被害人性侵等。

法官審理後，認為李姓男子事後向被害人朋友、露營區業者坦承的情節相同，且兩人的說詞都有錄音可佐證，足以證實李男曾指侵被害人，觸犯《刑法》乘機性交罪，事後李男想和解，但被害人因李男到案不認錯而拒絕和解，判處李男有期徒刑4年。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！