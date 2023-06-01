李順欽指出，目前虧損重點包袱的天然氣事業因天然氣價格高檔拉回修正，營運從3、4月有改善、好轉跡象。加上石化、油價波動趨緩，5月單月營運或有機會翻正。

李順欽強調，油價波動大起大落對中油來說都不好，因為會增添在途、庫存損益，惟今年油價趨勢恐仍會因大環境政經因素起伏。所幸，天然氣高成本壓力持續改善，虧損持續收斂，全年天然氣事業營運不排除或有機會翻正。

中油去年承擔穩定物價任務，吸收國際燃料價格漲幅，導致全年大虧2,123億元，政策吸收高達2,997億，光是天然氣就吸收2,400多億元，虧損並非經營困難，若沒有政策吸收的話，去年反而有800多億盈餘。

此外，中油經過採用IFRS國際會計準則調整數1,633億、重估資產約500億元，中油淨值才好不容易回升至目前的1,028億元。

李順欽指出，目前國際天然氣價、油價分別下跌、走弱，中油1到4月稅前虧損318.09億元，情況較去年好很多。由於國際機構預測，天然氣價可能在下半年、第四季時回升，而油價也面臨OPEC（石油輸出國家組織）減產、烏俄戰爭等不確定因素影響，到年底可能回升到每桶80美元水位，中油目前研判，今年虧損可望大幅收斂。預估今年虧損，應該可以收斂在200億元上下。