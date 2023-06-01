基隆市政府推出青年電動機車政策，引發多方關注，民進黨基隆市議會黨團1日中午表示，將在接下來的基隆市議會定期會中，要求基隆市政府將這項政策回歸補助的本質，不要限制補助的機車廠牌及車型。

基隆市政府環保局向議會提出追加3.83億元的青年電動機車政策預算，將用以鼓勵青年投入基隆市的公益活動，並推動汰舊換新等方式，讓青年可以輕鬆取得電動機車做為代步工具。

不過民進黨基市議會黨團總召鄭文婷強調，議員們沒有阻擋，甚至是支持電動機車政策的。但黨團認為，既然是補助，就不該限制品牌及車型，依該黨基市黨部所做的民調，有56.2％的民眾希望電動機車不要限定廠牌，其中18-29歲的民眾贊同比例更高達69.6％。

鄭文婷表示，市府不僅從「送」變成「補助」，同時也評選審查車款，一步步限縮補助內容、車款。她認為應取消專案車款及審核制度，協助青年購車，這樣才能尊重民眾購車的自由與各車廠間的市場競爭，並同時定期檢視政策執行率，以保障民眾權益。

市議員張之豪說，黨團希望市府能回歸單純的補助，讓民眾可自行選購市面上包括gogoro在內等所有廠牌、車款，也等於民進黨間接地幫助謝國樑兌現謝國樑兌現不了的支票。

市議員吳驊珈表示，全台民眾都知道當初謝國樑是喊出送gogoro，但這個政策出爐後卻沒有gogoro，難不成市府要辯稱「太陽餅也沒有太陽」嗎？

基隆市政府發言人余治明表示，民進黨團議員的說明相當有道理，我們也將會充分思考，如何更加完善這項政策，謝謝議座們的指正。