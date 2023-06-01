華梵大學美術系學生表演古琴彈奏。（華梵大學提供）

由全國高中職家長會會長及副會長組成的全國高級中學家長大聯盟，昨日26名成員前往華梵大學參訪，並親身體驗華梵獨有「新六藝」當中的古琴與茶道，另外也參觀木雕、陶藝、書法、唐卡、金工、膠彩畫等藝術工坊，參訪成員對於華梵大學重視「全齡教育」與人文藝術的辦學特色表達肯定。

新六藝是華梵大學獨有的通識課程，將原本代表中華文化的琴棋書畫再加上茶道、花道所結合而成。華梵大學校長林從一表示，為了培養學生的人文藝術實力，校方投入許多經費，除建置各類百工學堂與藝術村的設備，更聘請國際知名藝術家駐校，指導學生創作。

此外，華梵大學也重視「全齡教育」，在混齡學習與全齡大學的實驗改革有顯著成效，其中佛教藝術系大一學生平均年齡為55歲，不僅該系年年滿招，還吸引許多碩博士與事業有成的熟齡人士就讀，可望成為台灣全齡教育的典範。

全高聯此次參訪，就親身體驗新六藝當中的古琴與茶道，並參觀木雕、陶藝、書法、唐卡、金工、膠彩畫等藝術工坊，看見學生的各項學習成果，也肯定校方「全齡教育」與人文藝術的辦學特色表達高度肯定。

全高聯理事長蕭錦戎分享，心靜下來做事就會平順，她有幾位朋友因壓力大而生病，更讓她體悟心靜的重要，來到華梵聆聽古琴的聲音，內心感到非常平靜，覺得與自己的心理磁場很接近；全高聯首席顧問簡忠雄、召集人杜瑢瑢等人也坐下來親身體驗撫琴的意境。

促成此次參訪活動的佛藝系教授林素玟表示，全高聯為高中職生與家長爭取許多福祉，也為迷茫的年輕人指引一條通向未來的願景大道，和華梵的辦學理念十分相近，希望未來兩個團體能有更多交流。