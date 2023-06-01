王一博因《陳情令》溫潤公子藍忘機一角大紅，不僅有令人讚嘆的舞台魅力，穿衣也有自己的風格特色，獲得廣大粉絲的喜愛，近期他在《風起洛陽》裡，穿著多套領子敞開一邊的衣服，被觀眾以為是王一博自己解開忘了扣回，事實是大唐時期與西域貿易往來頻繁，敞開一邊是胡服風格，是唐朝的潮流時尚，了解後的觀眾笑說：「居然可以從劇中衣著學歷史」、「原來王一博到唐朝還是潮男一枚」。

古裝懸疑探案劇《風起洛陽》由演技派黃軒和頂流流量明星王一博、宋茜領銜主演，改編馬伯庸原創故事《洛陽》，被稱為《長安十二時辰》續作，劇情講述看似根基安穩、百姓安居樂業的神都洛陽，實際上波詭雲譎的危機四起，疑案叢生、各方勢力暗中鬥爭，心懷鬼胎意圖推翻女帝。高秉燭（黃軒 飾）與百里弘毅（王一博 飾），以及武思月（宋茜飾），個性和生活環境迥異的三人陰差陽錯組成「神都小分隊」，深入查案後發現了一個足以毀滅神都驚天陰謀。

黃軒對台灣觀眾來說是劇比人紅，像是他在《紅高粱》裡演周迅的青梅竹馬戀人張俊傑，在《羋月傳》裡演孫儷的初戀黃歇，在《女醫明妃傳》裡演劉詩詩的初戀和丈夫朱祈鈺，連續三部電視劇中都是「女神的初戀」，一度還有「國民初戀」的稱號。黃軒這次在《風起洛陽》飾演生活在社會最底層的高秉燭，為了追查當年殺害自己兄弟7人的兇手，捲入了多起命案，報仇時神情堅毅無畏，失敗後的蒼涼絕望，角色個性塑造生動鮮明，代入感強，演技派的他卻是片場的笑場王，每與王一博對到眼睛，總不自覺忘詞狂笑，被勒令再笑就要負責大家一個月的伙食費。

宋茜與黃軒在劇中組成「月餅CP」，兩人都是北京舞蹈學院畢業，武打身段乾淨俐落又好看。宋茜飾演的「內衛」武思月雖出身名門，屬於武后的旁系，不想因為女子身份被人看扁，只想靠能力證明自身價值，忠心正直心繫蒼生，自告奮勇捉拿朝廷欽犯高秉燭，兩人從互相猜忌到扶持，加上多次的救命之恩，感情逐漸加溫。不同於武思月的執拗，宋茜個性直爽率真，不管跟誰都可以聊天，連小動物或是馬都可以聊不停，在片場被稱為「話嘮天花板」。「神都小分隊」在洛陽開啟了一段驚險刺激的冒險之旅，如何解救岌岌可危的洛陽？古裝懸疑探案劇《風起洛陽》將於6/2起，龍華戲劇台MOD352，平日晚間八點，全台首播。