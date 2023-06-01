促轉會退場後，業務轉由內政部負責，為去除威權象徵，中央除了要求地方政府移除雕塑、雕像等威權象徵，今年4月竟發文要求新北市交通局要把北海岸地區某「中正停車場」改名成「第二停車場」，新北市議員陳偉杰今議會質詢痛批是用意識形態治國。新北市交通局長鍾鳴時表示，該停車場是因為鄰近中正路才會以此命名，改名與否要尊重地方意見。

陳偉杰指出，促轉會解散後，業務交由內政部進行，現在中央要求地方移除威權象徵與改名，中央要求，地方一定要配合嗎？

民政局長柯慶忠表示，促轉會業務交給內政部後，今年4月有開會，目前新北除有兩處被認為是權威象徵的地點，其他還有學校場域比較多， 若要移除，必須跟地方溝通，沒有達成共識，不會拆除。

陳偉杰也說，除了雕塑雕像，連新北市北海岸一處停車場名叫「中正」，竟然也被要求改名為第二停車場，實在非常離譜。

鍾鳴時表示，新北市停車場命名，都是依照地區環境與容易辨識當方式命名，市府會徵詢並尊重地方意見。