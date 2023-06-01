1名旅客登機前向蜘蛛人比出招牌動作。（范揚光攝）

星宇航空1日在桃園機場舉行「蜘蛛人主題航班」活動，深受動漫迷喜愛的蜘蛛人現身候機室，大小朋友不但驚喜萬分，還紛紛擺出各種招牌動作與蜘蛛人合影留念。

星宇航空表示，看準暑假出遊商機，星宇航空聯手即將上映的動畫電影「蜘蛛人：穿越新宇宙」，推出為期92天的暑期限定主題航班；凡即日起至8月31日搭乘任一亞洲航線，從報到櫃台的登機證到客艙內的服務備品皆可看見蜘蛛人帥氣的身影，帶領旅客一起探索電影中的多重宇宙世界。

為了打造蜘蛛人的主題氛圍，報到櫃台除了提供主題貼紙及造型行李吊牌，還有噴絲走牆的蜘蛛人限定航班專屬登機證；此外候機室也布置成美式經典漫畫風格，並陳列蜘蛛人主題的機上備品。

最讓旅客驚喜的是，星宇航空特地邀請蜘蛛人現身候機室，不但小朋友們開心地上前擊掌致意，不少大朋友也挑戰各種招牌動作與蜘蛛人合影留念；最後蜘蛛人站在登機門前，一一向旅客道別，讓大家在旅途啟程前就留下開心的回憶。