安溥將於8月分別在北流及高流舉辦演唱會。（聯成娛樂提供）

安溥今（1日）宣布8月5日將在台北流行音樂中心、8月12日在高雄流行音樂中心舉辦「時寐」演唱會，表示：「想從這幾年做的演唱會，擷取我自己覺得很感人的片段，讓這幾年不斷寫信給我、表示希望能再看一次演唱會的聽眾，有機會可以再回到那個時候一次。」

有別於「潮水箴言」由安溥手繪創作的海報，這一次「時寐」的主視覺，是她首度以人物拍攝的方式向大眾宣告演出；而「時寐」一詞，來自於安溥幾年前寫的一首詩，在寫詩的那段期間，她就想做這個主題演唱會，卻因疫情等了3年，安溥說：「時寐對我來說，有點像是非常後設的一個預言，疫情年代就像大家在時光歲月中做了一場夢。」

至於粉絲最關心的，安溥傷勢與手術後的復原情況，安溥說：「我是很突發的頸椎軟骨破裂，當時剛好遇到了連假假期，所以等了比較多天才開刀，由於軟骨破裂直接壓迫到肩頸的神經，所以痛感非常持續而明確，永生難忘。做完手術後清創，換了一個人工椎間盤，從此我在生命中得到了一個比鑽石還貴、以後可以帶著走的寶物。」

對於「潮水箴言」未能在高雄巨蛋演出，安溥忍不住哀嘆：「怎麼這麼難啊！但應該不只是我一個人面對檔期改變會有遺憾，在舞台上表演的人，大概就是因為這樣，所以會發奮努力，一起經營任何還可以有的下一場演出，期待緣分可以重新再牽起來。尤其是這兩年，檔期被推遲、取消，我們都懷抱同樣的心願，就是想要在舞台上撐到可以相見的那一天，所以我的遺憾，應該會變成一種為母則強、反而更打起精神經營表演的心情。」