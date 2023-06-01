豐興二度調降廢鋼價格 每公噸降300元 14:542023/06/01 工商 林憲祥 、高雄 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 電爐大廠豐興繼5月31日調降廢鋼收購價格，每公噸降300元後，1日又宣布，2日起每公噸再降300元，累計降600元。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 豐興調降價格後，廢鋼每公噸收購牌價為10,300元。 軍公教明年調薪 黃偉哲：台南將增20億費用 盼統籌分配款多挹注 中科帶動房市 有台積電員工揪團一次買10戶 華新6月調降部分不銹鋼盤價 1日股價開高下跌 #豐興 #每公噸降 #調降廢鋼價格 #電爐 #調降廢鋼收購價格 也許您會感興趣 推薦閱讀 中鋼+中龍5月份出貨達93.5萬公噸，略高於預期 13:052023/06/01 財經 國民黨轟核廢料處理零進度 要賴清德承諾貯存場是「暫存」 13:242023/06/01 政治 酒吧般的質感微醺 金車噶瑪蘭調酒「酒吧系」新上市 12:232023/06/01 生活 《鋼鐵股》豐興廢鋼2連殺 年銷量拚持平 13:492023/06/01 財經 黃仁勳Style可以這麼穿 高質感單品成功企業家首選 03:142023/06/01 生活 明道大學欠薪4個月恐退場 校長公開信求奇蹟出現 14:302023/06/01 生活 核廢料議題中央已讀不回 侯：新北市民的委屈 12:472023/06/01 政治 陸5月房價下跌 百城新房價格止漲轉跌 12:232023/06/01 財經 小股東當面怨股價低！這大廠董座霸氣回：虧多少我給你 09:452023/06/01 財經 看油價年底徘迴80美元 中油盼今年虧損收斂在200億 11:522023/06/01 財經 《鋼鐵股》煉焦爐築爐奠基 中鋼年發電量拚增2.73億度 08:282023/06/01 財經 中油前四月虧損318億元 天然氣虧損收斂 估全年虧損200億元 14:432023/06/01 財經 《台北股市》AI軍備競賽開打 供應鏈迎價值重估行情 11:182023/06/01 財經 《半導體》聯電50關警報響 法人估H2營運溫和復甦 11:482023/06/01 財經 謝國樑廢止「四接公文」 林右昌：開發仍須環評審議 10:232023/06/01 政治 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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