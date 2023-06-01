警方查扣到罕見製毒原料MAPA等證物。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

刑事局偵查第三大隊去年接獲情資，48歲田姓男子涉嫌在桃園地區製造毒品，隨即與桃園市平鎮分局共組專案小組，報請桃園地檢署指揮偵辦。

專案小組密集跟監蒐證後，掌握田嫌藏身在桃園平鎮一間透天厝製造安非他命，前往攻堅查緝，當場查扣製毒原料第四級毒品3-氧-2-苯基丁酸甲酯(MAPA)3包毛重891公克、安非他命毛重2.57公克、海洛因毛重0.33公克、製毒筆記、抽濾瓶、酒精、漏斗、燒杯、濾紙、硫酸鐵、硝酸、鹽酸、磅秤、PH值試紙、研磨機、加熱設備、氣體鋼瓶等製毒設備，及空氣槍2枝、彈丸1盒、手機3支等贓證物。

刑事局鑑識中心人員在現場鑑驗，發現嫌犯的製毒原料竟是罕見的MAPA，田嫌先以MAPA製造苯基丙酮(P2P)，再進而製造成安非他命，手法特殊罕見，所幸專案小組及時破獲，未讓大批毒品流入市面。全案訊後，依毒品罪嫌移送法辦，田嫌遭法院裁定羈押禁見。

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