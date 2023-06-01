首屆「林燈盃智慧鐵人體驗賽」5月28日於宜蘭縣羅東高中體育館盛大舉辦，來自縣內8所國中的19支隊伍、100位好手齊聚一堂，展開一個下午的激烈競賽；今（1日）公布名次，第一名為國華國中「風平浪靜亮晶晶」奪得。羅高校長曾璧光表示，希望藉由此次賽事，學生們在高中的競賽中能獲得佳績為宜蘭爭光。

首屆「林燈盃智慧鐵人體驗賽」5月28日於宜蘭縣羅東高中體育館盛大舉辦。（羅東高中提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

「智慧鐵人創意競賽」是由教育部舉辦的多元面向跨領域挑戰賽事，今年已邁入第20年，其最大的特點就是沒有制式化的標準答案，以創意實踐為競賽精神主軸，標榜「只要不是破壞行為，題目中沒有說不可以的，就是可以」，如此自由地讓創意奔馳的競賽，也有人又將智鐵競賽稱作是「成就英雄夢的樂園」。

羅高校長曾璧光表示，希望藉由此次賽事，學生們在高中的競賽中能獲得佳績為宜蘭爭光。（羅東高中提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

為了讓智鐵競賽能向下紮根至國中階段的學生，今年起由林燈文教公益基金會贊助，羅東高中承辦，舉辦宜蘭縣第一屆「林燈盃智慧鐵人體驗賽」，邀請縣內國中生組隊參加，一隊4至6人，可跨年級不可跨校；此次報名的隊伍有羅東國中、國華國中、東光國中、復興國中、中華國中、文化國中等學校。

第一名為國華國中「風平浪靜亮晶晶」隊；第二名是宜蘭國中「蘭中一號」、慧燈中學「Saturn」；第三名則為復興國中「簡單就好」、慧燈中學「丸子亮、」及國華國中「Casper」；佳作有國華國中「TCMS」和宜蘭國中「好學學好衝衝衝」；預計於21日下午1時30分至3時，在羅高教資館頒獎。

曾璧光表示，智慧鐵人除了要有智慧與創意外，也必須具備體力與毅力，而小組之間的溝通協調、合作默契，更是脫穎而出的關鍵要素。希望經由此次體驗賽後，每位參與的選手都能化身成種子，在高中階段的競賽中開花結果、獲得佳績，為宜蘭爭光。

其就讀宜蘭國中3年級陳盈妤說，實際參賽跟當初想像的完全不一樣，到了現場才知道比賽題目，特別考驗臨場能力、閱讀及判斷理解能力等，很特別的體驗，從中學習到很多課本上沒有的知識。3年級的游春芳則說，題目滿出乎意外的，跟不同組員合作，迸出不一樣的想法，整場賽事就像在遊戲，度過美好的下午。