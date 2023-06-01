兩性作家口罩男與結婚11年的正妹老婆「曾樂兒」鬧婚變，目前正協議離婚，曾樂兒還被周刊曝光與黑帽男在街頭親吻照，報導曝光後，口罩男把臉書大頭照換成全黑畫面，不少網友都留言安慰，不過有人則認為，口罩男也要檢討「建議你別（為）了賺流量，連家醜都拿出來蹭」，對此，他則展現高EQ回應了。

曾樂兒還被周刊曝光與黑帽男在街頭親吻照，她事後發文：「別再說我偷吃才生病，抱歉是生病後才幹這種事，不要一直當我是罪人。」隨後關閉臉書，並在IG限時動態表示：「全面勿擾」，口罩男則把臉書大頭照換成全黑畫面，媒體人狄志為就留言：「向前看啊，至少有過共同的美好，你盡力了他也盡力了」，口罩男也回應：「好的謝謝哥的鼓勵」。

不少網友紛紛留言鼓勵，希望口罩男能挺過婚變、振作起來，也有人認為，婚變並非全是女方責任，口罩男也要檢討，「想想你以前的論點，現在又PO文想公審對方.....建議你別（為）了賺流量，連家醜都拿出來蹭....回頭去看看你以前的文章啦！搞不好很曖心，會被以前的自己說服！」

面對網友質疑，口罩男則回應：「這種流量沒有人想賺吧。不過還是謝謝你的留言」，該網友接著指出：「你嘴巴上說沒人想賺，但你還是做了啊！所以我建議你冷靜低調點，沒事就回頭去看看自己以前的文章跟論述，自省一下啦！清官難斷家務事，更何況是陌生網民...」口罩男仍高EQ回覆：「你的建議我收到了，謝謝你」。