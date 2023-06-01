台灣邊境正式解封後，帶動觀光旅館及一般旅館的外國籍住客人次，根據交通部觀光局統計，2023年第1季國際住客約為270萬人次，較去年同期增加201萬人次。觀光旅館住用率為56.41％，與去年同期的41.52％相比，增加近15個百分點。

觀光局指出，今年第1季國際住客人次約為270萬人次，其中以日韓住客最多，共計約71.2萬人次，與去年同期約10萬人次相較增加約61.2萬，成長超過6倍。

台灣旅宿網統計，我國117家觀光旅館與3325家一般旅館今年第1季觀光旅館業平均住用率為56.41％，去年為41.52％；一般旅館平均住用率為44.53％，去年為33.48％。整體而言，住客人次約1600萬人次，較去年同期成長320萬人次，顯示旅館市場已逐步回溫。

若觀察縣市平均住用率，觀光旅館以台南市居冠，一般旅館則以台北市位居第一。

平均房價也呈上漲趨勢，觀光旅館業平均房價4775元，增加543元；一般旅館業平均房價為2766元，增加170元。觀光局表示，上漲原因是因各項原物料價格上漲，2022年消費者物價指數（CPI）較2021年增加2.95％，另每月基本工資亦逐年調升，由2019年2萬3100元增至2023年2萬6400元，增加14.29％，推升旅館產業經營面向包含住宿、餐飲及其他休閒設施的營運成本。