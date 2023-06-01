永豐金第一季淨收益128.2億元，較上季成長25.5%；稅後淨利47.5億元，較上季大幅成長57%，稅後淨利創下單季歷史新高，每股盈餘0.41元。

旗下永豐銀行2023年第1季稅後淨利39.2億元，為歷年同期新高，年增率6.6%。近五年年複合成長率22.6%，優於全體金控旗下銀行業平均的12.7%。

永豐銀行總經理莊銘福表示，銀行近五年資產規模與獲利能力都穩健提升，在各項收入的年複合成成長率(CAGR)都有優於同業的表現。總放款持續穩健成長,帶動利息淨收益年增8.1%，其他淨收益因利匯率與投資部位操作得宜，較去年同期成長95.9%。資產品質保持優異，逾放比率0.11%，備抵呆帳覆蓋率1160%。

永豐金證券2023年第一季稅後淨利8.1億元，較上季大幅成長69%，較去年同期增加1.9%。永豐金證券總經理張李章隆表示，主要受惠於資本利得較上季大幅增加136%。證券持續拓展多元手續費收入，第一季包括複委託、基金保險、借券占整體手續費淨收入比重達到38%，占比僅次於經紀務手續費淨收入的54%，有助於維持獲利的平穩成長。